МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. За четвертый квартал прошлого 2020 года поставки китайского гиганта Huawei рухнули из-за введения санкций со стороны США.

Как сообщает CNBC, в течение последних месяцев прошлого года Huawei отгрузил около 33 миллиона смартфонов по всему миру. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Санкции со стороны администрации президента США Дональда Трампа отрезали Huawei от главного программного обеспечения. В первую очередь это касается чипов.

В результате, производитель, который ранее был первым в мире, в настоящее время сильно отстает от конкурентов и занимает только шестую строчку на рынке смартфонов. Долю китайского гиганта оценивают в 8%.

Кто оказался перед Huawei? Это:

Oppo



Vivo



Apple



Samsung.



В частности, американская корпорация Apple зафиксировала рекордный рост выручки: свыше $100 миллиардов.

Huawei попала под санкции США в мае 2019 года.