МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Новая функция конфиденциальности, с помощью которой можно запретить разработчикам отслеживать данные в приложениях и в интернете для персонализированной рекламы, появилась в бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков, сообщили РИА Новости в российском офисе Apple.

"Если приложение подразумевает отслеживание вашей активности, разработчик сначала должен получить у вас разрешение на это. Список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные, можно просмотреть и изменить в "Настройках", — уточняют в компании. Продажи зарядок для iPhone в России выросли в шесть раз

Кроме того, в новую версию добавлена поддержка контроллеров Xbox и Playstation, а также поддержка 5G в режиме двух sim-карт. Расширены возможности распознавания рукописного текста, функция "От руки", а также добавлена поддержка португальского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков. Голосовой помощник Siri теперь умеет совершать экстренный вызов контактам на случай ЧП.

Помимо этого, в новой прошивке появилась возможность разблокировать iPhone через Face ID, не снимая защитную маску с лица, главным условием для корректной работы Face ID является наличие разблокированных Apple Watch на руке.

Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.