МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Никто, кроме хозяина смартфона, не сможет разблокировать iPhone в защитной маске; для этого необходимы соединенные со смартфоном Apple Watch, а процесс соединения уникален, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Компания Apple в бета-версии iOS 14.5 добавила возможность разблокировать iPhone через Face ID, не снимая защитную маску с лица, главным условием для корректной работы Face ID является наличие разблокированных Apple Watch на руке, сообщили ранее РИА Новости в российском офисе Apple. Для пользователей iPhone будет введена новая функция

"Действительно, появилась такая возможность, скоро она появится на пользовательском уровне. Не думаю, что будут какие-то проблемы, по той причине, что для работы необходимо наличие Apple Watch, которые соединены со смартфоном. По сути, процесс соединения уникален", — сказал Кусков.

Эксперт напомнил, что при переходе от одного смартфона к другому, необходимо отсоединить Apple Watch от прошлого смартфона. "Поэтому, с точки зрения безопасности, думаю, что все сделано на очень высоком качественном уровне, которые всегда можно ожидать от продукции и услуг компании Apple, и в текущих реалиях, которые ещё не понятно сколько будут нас преследовать, это будет очень удобно", — резюмировал он.