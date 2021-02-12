МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость iPhone 12 mini в российских магазинах упала ниже отметки в 60 тысяч рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Издание ссылается на каталог проекта, где базовая версия модели смартфона американской корпорации Apple — iPhone 12 mini — с объемом памяти 64 гигабайта стала доступна к заказу за 56 750 рублей.

В то же время, в официальном магазине Apple этот девайс можно купить минимум за 70 тысяч рублей.

"Спрос на такой маленький смартфон оказался слишком низким, поэтому магазины быстро начали снижать цены", — поясняют журналисты издания.

5,4-дюймовый смартфон оказался самым компактным телефоном бренда в актуальной линейке, которая была презентована в октябре прошлого 2020 года.

Ближайший конкурент этого смартфона в модельной линейке производителя — iPhone 12. Он отличается наличием 6,1-дюймового дисплея и увеличенной автономностью. Стоимость базового варианта этого устройства с памятью в 64 гигабайта составляет 63 499 рублей.