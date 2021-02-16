МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 60 интернет-спутниками Starlink, прямую трансляцию ведет компания SpaceX. Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 22.59 по времени Восточного побережья США (06.59 мск).

В предыдущий раз партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.

Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.

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