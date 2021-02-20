МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Бывший разработчик российской соцсети "ВКонтакте" Григорий Клюшников выложил на платформе GitHub неофициальную версию сервиса аудиочатов Clubhouse для смартфонов на базе Android, пишет VC.ru. WhatsApp начал уговаривать пользователей обновить приложение

Официально приложение Clubhouse сейчас можно скачать только на смартфонах американской компании Apple на базе iOS.

Клюшников пояснил, что создал неофициальную версию приложения за один день.

"Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день",- отметил разработчик в Twitter.

Итак, в новом приложении отсутствуют модерация, уведомления и создание комнат. Однако в остальном сервис работает как и официальный: можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них.

Для установки приложения пользователям достаточно скачать и установить APK-файл приложения.

Регистрация, как заявил создатель, должна работать, но предлагается сначала зарегистрироваться с iOS-приложения, а потом перейти с него на Android. Также создатель не гарантирует, что официальный Clubhouse не начнет блокировать пользователей, пользующихся Android-версией.