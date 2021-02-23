МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Американские телекоммуникационные компании Intel и Google Cloud договорились о сотрудничестве в сфере 5G, сообщается в пресс-релизе Intel.

"Intel и Google Cloud сегодня объявили о сотрудничестве по развитию эталонной облачной архитектуры телекоммуникационных компаний и интегрированных решений для операторов связи в целях ускорения развертывания 5G", — говорится в сообщении.

Среди основных пунктов сотрудничества, в частности, — запуск новой тестовой среды, чтобы помочь операторам внедрить инновации для облачных сетей 5G, решения для виртуализированной сети радиодоступа (RAN) и т.д.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

Американская корпорация Intel Corp., основанная в 1968 году, производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 26 декабря 2020 года штат компании составлял 110,6 тысячи человек.