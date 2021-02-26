МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" создал две бизнес-группы: в одной объединил поиск, рекламные и облачные сервисы, во второй — e-commerce и такси, сообщил управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян.

"Мы приняли решение о создании двух бизнес-групп. Это объединения близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем, похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами. Это будут бизнес-группы "Поиск, рекламные и облачные сервисы" (бизнесы с рекламной моделью) и "Еком и райдтех" (все наши сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы)", — написал Худавердян на своей странице в Facebook. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

Он уточнил, что бизнес-группу сервисов с рекламной моделью возглавит руководитель поискового портала Андрей Стыскин, а блоком "e-commerce и ridetech" будет руководить глава группы "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко. "Их главной задачей станет развитие бизнес-юнитов и синергий между ними", — отметил Худавердян. Он добавил, что создание и развитие других бизнес-юнитов продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами.

Как уточнили РИА Новости в компании, в бизнес-группу поиска, рекламных и облачных сервисов войдут: поисковый портал, "Яндекс.Дзен", "Яндекс.Услуги", "Облако", коммерческий департамент рекламы, с также сервисы для малого бизнеса и "Гео".

Бизнес-группа e-commerce и ridetech объединит: сервис заказа такси "Яндекс Go" и Uber Russia, каршеринг "Яндекс.Драйв", фудтех-сервисы "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", "Едадил", сервисы логистики, а также группу "Яндекс.Маркет".