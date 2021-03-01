МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В прошлом году продажи "умных" бытовых приборов, таких как робот-пылесос или кофемашина, выросли в семь раз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование ученых Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА и экспертов АНО "Диалог". Однако эти приборы могут нести бо́льшую угрозу безопасности персональных данных, чем смартфон или компьютер. Эксперт рассказал, как защитить деньги в мобильном банке

Заместитель руководителя аналитической службы АНО "Диалог" Юлия Тян отметила, что "в последнее время в медиапространстве фиксируется рост сообщений о преступлениях с использованием краденых персональных данных россиян".

В частности, в исследовании РТУ МИРЭА, с которым ознакомились "Известия", указано, что потенциальную опасность представляют бытовые приборы с возможностью интернет-подключения. Отличительными признаками потенциального "прибора-шпиона" являются наличие доступа к беспроводным сетям, функций записи аудио и видео, хранения и анализа речи человека, геопозиционирования и другие, отмечается в документе.

Эксперты составили список бытовых устройств, которые могут оказаться потенциальными "шпионами". Среди них указаны следующие девайсы:

Wi-Fi-роутеры и точки доступа;

бытовые кухонные приборы с возможностью интернет-подключения: холодильники (встроенные видеокамеры для анализа продуктов могут захватывать изображения в помещении), кофеварки, мультиварки, печи, роботы-пылесосы, а также иные устройства IoT;

голосовые помощники и/или умные колонки, беспроводные наушники и умные телевизоры и ТВ-приставки;

кондиционеры и климатические установки с Wi-Fi-термостатом;

Wi-Fi-устройства управления электроэнергией и светом, которые позволяют отключать электричество удаленно вне внутренней сети, в том числе умные лампочки, розетки, реле и выключатели;

домашние системы безопасности и охранные системы с функционалом подключения к интернету; иные устройства "умного дома", имеющие каналы коммуникации. Названы самые опасные места для установки роутера в квартире

Ректор РТУ МИРЭА, д.т.н. Станислав Кудж объяснил, что "большинство людей стараются обеспечить защиту персональных данных и конфиденциальность своей частной жизни, держа в фокусе внимания прежде всего смартфоны и компьютеры. При этом основной поток данных может проходить через умные устройства — их датчики и камеры. И потенциальные злоумышленники, которым не под силу взломать телефон, могут с легкостью взломать умную кофемашину и через нее по домашней сети получить доступ к телефону".

В исследовании также отмечается, что такие устройства могут собирать данные и пассивно, сохраняя их и обрабатывая в фоновом режиме. Это позволяет проводить идентификацию пользователя, его материального статуса и других персональных данных, начиная от режима сна и присутствия дома, заканчивая материалами его одежды, разговорами и действиями в помещении, и так далее.

"Интернет вещей в ближайшие десятилетия получит колоссальное развитие, одновременно будет повышаться и количество атак на них, о чем пока мало думают пользователи", — отметил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

Эксперты АНО "Диалог" дали следующие рекомендации для повышения безопасности частной жизни от информационных угроз: