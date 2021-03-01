Названы самые опасные домашние "приборы-шпионы"
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В прошлом году продажи "умных" бытовых приборов, таких как робот-пылесос или кофемашина, выросли в семь раз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование ученых Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА и экспертов АНО "Диалог". Однако эти приборы могут нести бо́льшую угрозу безопасности персональных данных, чем смартфон или компьютер.
Заместитель руководителя аналитической службы АНО "Диалог" Юлия Тян отметила, что "в последнее время в медиапространстве фиксируется рост сообщений о преступлениях с использованием краденых персональных данных россиян".
В частности, в исследовании РТУ МИРЭА, с которым ознакомились "Известия", указано, что потенциальную опасность представляют бытовые приборы с возможностью интернет-подключения. Отличительными признаками потенциального "прибора-шпиона" являются наличие доступа к беспроводным сетям, функций записи аудио и видео, хранения и анализа речи человека, геопозиционирования и другие, отмечается в документе.
Эксперты составили список бытовых устройств, которые могут оказаться потенциальными "шпионами". Среди них указаны следующие девайсы:
- Wi-Fi-роутеры и точки доступа;
- бытовые кухонные приборы с возможностью интернет-подключения: холодильники (встроенные видеокамеры для анализа продуктов могут захватывать изображения в помещении), кофеварки, мультиварки, печи, роботы-пылесосы, а также иные устройства IoT;
- голосовые помощники и/или умные колонки, беспроводные наушники и умные телевизоры и ТВ-приставки;
- кондиционеры и климатические установки с Wi-Fi-термостатом;
- Wi-Fi-устройства управления электроэнергией и светом, которые позволяют отключать электричество удаленно вне внутренней сети, в том числе умные лампочки, розетки, реле и выключатели;
- домашние системы безопасности и охранные системы с функционалом подключения к интернету; иные устройства "умного дома", имеющие каналы коммуникации.
Ректор РТУ МИРЭА, д.т.н. Станислав Кудж объяснил, что "большинство людей стараются обеспечить защиту персональных данных и конфиденциальность своей частной жизни, держа в фокусе внимания прежде всего смартфоны и компьютеры. При этом основной поток данных может проходить через умные устройства — их датчики и камеры. И потенциальные злоумышленники, которым не под силу взломать телефон, могут с легкостью взломать умную кофемашину и через нее по домашней сети получить доступ к телефону".
В исследовании также отмечается, что такие устройства могут собирать данные и пассивно, сохраняя их и обрабатывая в фоновом режиме. Это позволяет проводить идентификацию пользователя, его материального статуса и других персональных данных, начиная от режима сна и присутствия дома, заканчивая материалами его одежды, разговорами и действиями в помещении, и так далее.
"Интернет вещей в ближайшие десятилетия получит колоссальное развитие, одновременно будет повышаться и количество атак на них, о чем пока мало думают пользователи", — отметил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.
Эксперты АНО "Диалог" дали следующие рекомендации для повышения безопасности частной жизни от информационных угроз:
- устанавливать сложный пароль для домашней Wi-Fi-сети;
- устанавливать сложные пароли для аккаунтов в облачных экосистемах умных устройств ("Умный дом Яндекса", Xiaomi Mi home, Ewelink и другие);
- не открывать подозрительные письма, написанные якобы от лица этих экосистем, и не переходить по ссылкам с формами ввода учетных данных для этих систем;
- сделать гостевую Wi-Fi-сеть (такая функция есть в большинстве современных Wi-Fi-роутеров);
- пользоваться только официальными прошивками и приложениями для умных устройств;
- и, наконец, регулярно менять пароли.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210301/833138256.html