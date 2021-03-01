МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi собирается перезапустить социальную сеть Xiaomi Mi Talk, которая станет альтернативой Clubhouse. Особенностью обновленного Xiaomi Mi Talk станет то, что он сразу будет доступен на Android и iOS, когда Clubhouse пока работает только на iOS. Об этом сообщает издание "Популярная механика". Эксперт предупредил россиян об опасности в Clubhouse

Ранее в феврале Xiaomi объявила о закрытии сервиса для общения Xiaomi Mi Talk. После этого основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь решил пообщаться с фанатами бренда в китайской социальной сети Weibo. Обсуждение уже было просмотрено более 140 миллионов раз, а в диалоге приняли участие около 130 миллионов пользователей. Во время обсуждения Цзюнь заявил, что в 2021 году Xiaomi выпустит новое интерактивное приложение.

Этим новым приложением стал закрытый Xiaomi Mi Talk, который претерпел ряд изменений и теперь запускается в совершенно новом виде. Обновленный Xiaomi Mi Talk станет голосовым чатом для профессионалов. По факту, Xiaomi просто выпустила собственный аналог Clubhouse, который набрал популярность в начале 2021 года. Сейчас Xiaomi Mi Talk находится на стадии закрытого тестирования, доступ к нему могут получить только сотрудники Xiaomi по приглашению.

Напомним, что Clubhouse является социальной сетью, в которой можно общаться только голосом. Никаких текстовых коммуникаций в нем не предусмотрено. Пока что в Clubhouse можно попасть только через приглашения.