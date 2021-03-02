МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам 2020 года заняла первое место среди стран, пользователи которых чаще всего сталкивались со сталкерским программным обеспечением (ПО), на втором месте Бразилия, замыкают тройку США, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". Греф назвал Сбербанк самой популярной в Европе мишенью хакеров

"Россия оказалась на первом месте среди стран, пользователи которых чаще всего сталкивались с этим типом ПО (сталкерским ПО — программами для слежки — ред.). На втором месте — Бразилия, затем США, замыкают пятёрку стран Индия и Мексика", — уточняется в сообщении.

Всего, по данным Kaspersky, в 2020 году почти 54 тысячи пользователей по всему миру столкнулись с программами для слежки. "За время пандемии число пользователей, у которых был обнаружен сталкерский софт, снизилось. Люди стали проводить дома гораздо больше времени, и актуальность инструментов для слежки несколько упала. Но не стоит недооценивать эту угрозу. Как только мир вернётся в привычный режим, темпы распространения сталкерских программ могут опять вырасти", — отметил исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

Он напомнил, что технически можно снизить риск столкнуться с таким софтом. Эксперт советует создать сложные разные пароли к каждому из своих цифровых устройств и по возможности не делиться ими ни с кем, а также ограничить в настройках возможность установки приложений из неизвестных источников.

Чтобы бороться с насилием и преследованием, для которого используются программы для слежки, в ноябре 2019 года была создана Коалиция по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware). В настоящее время помимо "Лаборатории Касперского" в неё входят более 30 организаций, в числе которых производители решений в сфере информационной безопасности и НКО, помогающие жертвам насилия.