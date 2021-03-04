МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Смартфоны американского производителя Apple стали самыми ненадежными, пишет "Вечерняя Москва". Специалист предупредил, какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять

Итак, владелец сервисного центра назвал смартфоны iPhone самыми ненадежными: именно на эти устройства приходится около 20% случаев ремонта от всей массы устройств.

Второе место — у смартфонов южнокорейского бренда Samsung. На них приходится 15% от числа заявок на ремонт.

Третье место — китайские устройства Xiaomi.

"Остальных уже нельзя перечислить — это общая масса", — пояснил он.

Он отметил, что часто клиенты пользуются услугами сервиса по одинаковым проблемам с определенной моделью телефона. Например, несколько лет назад пользователи iPhone 6 по несколько раз в день приносили свои смартфоны с целью заменить аккумулятор.