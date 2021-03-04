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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210304/833159818.html
Эксперт назвал самые ненадежные смартфоны
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Смартфоны американского производителя Apple стали самыми ненадежными, пишет "Вечерняя Москва". Итак, владелец сервисного центра назвал смартфоны iPhone самыми ненадежными: именно... ПРАЙМ, 04.03.2021
новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Смартфоны американского производителя Apple стали самыми ненадежными, пишет "Вечерняя Москва".
Итак, владелец сервисного центра назвал смартфоны iPhone самыми ненадежными: именно на эти устройства приходится около 20% случаев ремонта от всей массы устройств.
Второе место — у смартфонов южнокорейского бренда Samsung. На них приходится 15% от числа заявок на ремонт.
Третье место — китайские устройства Xiaomi.
"Остальных уже нельзя перечислить — это общая масса", — пояснил он.
Он отметил, что часто клиенты пользуются услугами сервиса по одинаковым проблемам с определенной моделью телефона. Например, несколько лет назад пользователи iPhone 6 по несколько раз в день приносили свои смартфоны с целью заменить аккумулятор.