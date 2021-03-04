МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе оно будет разрушаться изнутри, заявил президент России Владимир Путин.

"Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счёту он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри",- сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".