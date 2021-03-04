2021-03-04T14:59:12+03:00
2021-03-04T14:59:12+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210304/833163205.html
Путин сказал, кому должен подчиняться интернет
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Интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе оно будет разрушаться изнутри, заявил президент России Владимир Путин. "Интернет проник уже во все сферы нашей жизни,... ПРАЙМ, 04.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе оно будет разрушаться изнутри, заявил президент России Владимир Путин.
"Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счёту он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри",- сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".