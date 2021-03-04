МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в четвертом квартале 2020 года выросла на 7,4% — до 133,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза — до 13,1 миллиарда рублей с 5,5 миллиарда рублей в четвертом квартале 2019 года. Показатель OIBDA вырос на 1,3% — до 52,5 миллиарда рублей.

Рентабельность по OIBDA снизилась до 39,3% с 41,7%. Рост выручки от мобильных сервисов по итогам квартала составил 6,4%, от фиксированных — 5,3%.

Онлайн-продажи устройств и аксессуаров показали рост в 136%, оффлайн-продажи выросли на 15,6%. Абонентская база в России выросла по итогам квартала до 78,5 миллиона абонентов.

По итогам 2020 года выручка оператора выросла на 5,2% — до 494,9 миллиарда рублей. В материалах компании отмечается, что положительные результаты достигнуты за счёт роста мобильной выручки в России, связанного с ростом потребления трафика и услуг связи, а также с ростом потребления финтех и медиа-продуктов, услуг "МТС Банка", облачных и цифровых решений для корпоративных клиентов.

Финансовые показатели за 2019 и 2020 годы пересчитаны в связи с деконсолидацией "Энвижн Групп".

OIBDA по итогам года выросла на 1,7%, до 215,2 миллиарда рублей, рентабельность этого показателя составила 43,5%.

На показатель оказали влияние: снижение доходов от международного роуминга на фоне пандемии коронавируса, эффект "МТС Банка" и эффект высокой базы в первом квартале 2019 года, полученный вследствие единоразовых сделок с недвижимостью.

Капзатраты группы по итогам года составили 96,9 миллиарда рублей, из которых на Россию пришлось 95 миллиардов рублей. В материалах компании говорится, что инвестиции в основном были направлены на развитие сетей с акцентом на повышение емкости, покрытия и качества.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, свободный денежный поток составил 61,6 миллиарда рублей, снизившись по итогам года на 12 миллиардов рублей (без учета выплат SEC/DOJ, "МТС Банка" и поступлений от продажи Vodafone Украина и "Энвижн Групп").

На конец 2020 года общий долг компании составил 429,5 миллиарда рублей (без учета расходов на привлечение заемных средств).

В 2020 году МТС запустила порядка 16,3 тысячи базовых станций по всей России, из них 14,5 тысячи базовых станций четвертого поколения (4G).