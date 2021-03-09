МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В марте США нанесут по России кибератаку, которая станет ответом за взлом в 2020 году американских госорганов во главе с минфином. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники. Атака, по его информации, будет синхронизирована с новыми санкциями. Microsoft заявила о "доказательствах" причастности России к кибератаке

По словам анонимных чиновников, поговоривших с NYT, ответная кибератака США будет проведена "в ближайшие три недели" — то есть до конца марта. Она, по словам американского издания, будет представлять собой серию скрытых взломов, которые должны привлечь внимание Кремля и российских спецслужб, но остаться незамеченными для всего остального мира.

Кибератака, по данным источников NYT, будет синхронизирована с новыми экономическими санкциями против России — хотя действенных вариантов санкций у Белого дома осталось не так уж много, признают они. Также президент Байден издаст исполнительный указ об ужесточении мер безопасности на американской сетевой инфраструктуре.

Таким образом Белый дом хочет ответить на прошлогодний взлом американских правительственных организаций, в том числе минфина и министерства торговли, через ПО компании SolarWinds, в котором обвиняют Россию.

Обсуждение вопроса об ответах на кибератаки интенсифицировалось после взлома на прошлой неделе почтовых серверов Microsoft Exchange, которые используют региональные госорганы США и подрядчики по госконтрактам, в том числе военным. В этом взломе американские власти подозревают Китай.