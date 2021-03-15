2021-03-15T16:24:14+03:00
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2021-03-15T16:24:14+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210315/833238658.html
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Мессенджер WhatsApp начал уведомлять о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Об этом сообщает портал Gizchina.com. 15 мая наступит срок, когда пользователи... ПРАЙМ, 15.03.2021
whatsapp, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp начал уведомлять о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Об этом сообщает портал Gizchina.com.
15 мая наступит срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила сервиса или отказаться от него. По мере приближения этой даты разработчики изобретают новые способы убедить людей дать согласие.
Как пишет Gizchina, в приложении WhatsApp стали появляться всплывающие уведомления — сразу после его запуска. В них говорится о новых условиях использования и политике конфиденциальности, а также предложение "согласиться с обновлениями, чтобы продолжить использование WhatsApp".
Помимо этого, в сообщении пользователей предупреждают, что их учетная запись не будет удалена, но доступа к полной функциональности WhatsApp у них не будет, пока они не примут условия. "В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", — гласит текст уведомлений.