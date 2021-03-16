МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин не исключает замедления и блокировок и по отношению к другим площадкам, в том числе Facebook, Instagram, YouTube и другим, если они также будут нарушать российское законодательство, как и Twitter. Эксперт рассказал, можно ли заблокировать Twitter в России через месяц

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по ли линии технической", — сказал Субботин журналистам во вторник.

Он добавил, что речь идет о "замедлении и блокировке".

"Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", — сказал Субботин.