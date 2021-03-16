2021-03-16T19:21:10+03:00
2021-03-16T19:21:10+03:00
2021-03-16T19:21:10+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210316/833246714.html
Роскомнадзор допустил аналогичные с Twitter меры для других соцсетей
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Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин не исключает замедления и блокировок и по отношению к другим площадкам, в том числе Facebook, Instagram, YouTube и другим,... ПРАЙМ, 16.03.2021
роскомнадзор, twitter, соцсети, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин не исключает замедления и блокировок и по отношению к другим площадкам, в том числе Facebook, Instagram, YouTube и другим, если они также будут нарушать российское законодательство, как и Twitter.
"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по ли линии технической", — сказал Субботин журналистам во вторник.
Он добавил, что речь идет о "замедлении и блокировке".
"Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", — сказал Субботин.