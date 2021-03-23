МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети Discord более чем за 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Агентство отмечает, что Discord также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, но договоренности еще не заключены. В то же время один из собеседников агентства говорит, что компания скорее станет публичной, чем пойдет на продажу.

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Сообщается, что ранее Discord обращалась к Microsoft для оценки интереса к компании. По словам источников, переговоры с соцсетью вел Фил Спенсер (Phil Spencer), возглавляющий xbox (отдел Microsoft, занимающийся созданием игровых консолей).

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.

Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 100 миллионов активных пользователей в месяц.