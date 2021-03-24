МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Киберэксперт Зак Доффман предупреждает, что доверять браузеру Google Chrome опасно. В своём материале, который был опубликован в Forbes, он призывает пользователей отказаться от браузера, так как Chrome, по сравнению с конкурентами, собирает больше всего данных. Забытый россиянами мессенджер ICQ будет обязательным для всех смартфонов

Доффман объясняет заинтересованность Google в личных данных своих пользователей не только тем, чтобы обеспечить удобный доступ к желаемой информации. Он утверждает, что компания пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, она защищает конфиденциальность пользователей, а с другой — зарабатывает более 100 миллиардов долларов на рекламе.

Поскольку Chrome следит за своими пользователями практически без остановки, их данные используются для того, чтобы подать рекламу, которая, согласно алгоритмам Google, будет представлять для пользователя наибольший интерес.

Разумеется, это происходит за счёт сбора личной информации, истории поиска и активности. Это открытый "секрет", даже генеральный директор Google Сундар Пичаи не скрывает этого. По его словам, компания не использует в своих рекламных алгоритмах данные только из тех приложений, где люди хранят конфиденциальную информацию: Drive, Gmail, Calendar, Photos.

Соответственно, Chrome в этот список не входит. Со всей вашей интернет-историей и информацией о платёжных привычках Google может делать всё, что захочет, делает вывод журналист. Названа новая функция для смартфонов в браузере Google Chrome

"Компания думает только о том, как защитить свою модель ведения бизнеса, основанную на слежке. Если бы Google по-настоящему заботилась о конфиденциальности, она просто прекратила бы шпионить за миллиардами людей во всём мире", — заявил представитель поисковой системы DuckDuckGo — главного конкурента поисковика Google, который уделяет особое внимание обеспечению конфиденциальности.