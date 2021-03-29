МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов Xiaomi заявил, что на некоторые телефоны компании могут вырасти цены, сообщает агентство Reuters.

Об этом заявил глава Xiaomi Ван Сян в ходе доклада перед инвесторами. Встреча была посвящена отчету гиганта за четвертый квартал.

Как отметил глава компании, китайская корпорация старается сократить свои расходы и удерживать цены на привлекательном уровне.

"Мы продолжим оптимизировать затраты на наши аппаратные устройства, это точно", — отметил Сян.

При это он заявил, что из-за дефицита компонентов на рынке гаджетов часть продуктов бренда все-таки подорожают.

"Иногда нам, возможно, придется переложить часть расходов на потребителя", — пояснил он, но не стал конкретизировать, на какие ценовые линейки смартфонов будет поднят ценник.

Аналитики агентства Reuters при этом отметили, что кризис на рынке смартфонов связан сразу с несколькими факторами. В том числе: