МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями в области выявления незаконного контента, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"В январе-феврале на цифровой площадке Tik-Tok было размещено более тысячи незаконных контентов. Первое — это вовлечение подростков в незаконные протестные акции, вовлечение подростков в неповиновение и насилие в отношении сотрудников правопорядка и, что самое печальное или самое вызывавшее возмущение,- это вовлечение подростков в суицид: таких было выявлено более 250 контентов, которые долгое время были в режиме работы. И было огромное количество обращений к этим контентам, в то время, когда у нас есть закон, который обязывает площадки выявлять вот такие незаконные контенты и самостоятельно их удалять или удалять по требованию Роскомнадзора", — сказал депутат. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

"Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они (руководство TikTok — ред.) готовы сотрудничать", — сказал Пискарев после заседания комиссии с участием представителей компании.

Представители Tik-Tok заявили, что незаконного контента слишком много, и компания пытается бороться с ним всеми возможными способами, отметил депутат.