МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Американская компания Apple подтвердила проведение мероприятия 20 апреля, на котором может быть представлена новая модель iPad и другие новшества, следует из информации на сайте корпорации.

В разделе событий на сайте Apple появилось мероприятие, запланированное на 20 апреля, 20.00 мск.

Ранее агентство SkyNews сообщило, что голосовой помощник Siri, при запросе "Когда состоится следующее мероприятие Apple?" указывает на 20 апреля этого года. Ожидается, что во время презентации Apple представит ряд новых разработок. Одной из таких новинок является новый iPad Pro, который, как ранее сообщали СМИ, должен быть представлен в середине апреля.

Также появлялись сообщения о том, что компания работает над гарнитурой дополненной реальности, стоимость которой может достигнуть 3 тысяч долларов. Однако, как отмечает агентство, неизвестно, будет ли она выпущена в ближайшее время. Apple начнет сотрудничать с независимыми сервисными центрами в России

Apple также ранее подтвердила, что в ближайшие недели представит обновление, которое будет оповещать пользователей о сборе информации их запросов сторонними компаниями.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.