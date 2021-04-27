МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов, эту сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением, говорится в сообщении службы. ФАС и Роскачество проверят производителей на "двойные стандарты"

"26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении.

ФАС 10 августа сообщила, что признала Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам — препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store.

Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского", которая указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.

Как выявила ФАС, Apple, занимая 100% рынка распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функций приложений сторонних разработчиков была утрачена.

Служба выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из своей документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций. Apple обязана была исполнить предписание до 30 ноября и сообщить об этом в ФАС в течение пяти дней со дня выполнения.