В России создали систему управления коллективным иммунитетом в офисах
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В России разработали первую в мире цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В пилотном режиме система работает на заводах "СЛК Цемент", находящихся в Челябинской, Свердловской и Омской областях.
Отмечается, что платформа создана на базе искусственного интеллекта и помогает предотвращать вспышки заболевания COVID-19.
По словам разработчиков, создание и поддержание коллективного иммунитета позволяют предотвратить массовые вспышки и сократить число случаев заболевания более чем в два раза за год.
В систему вносятся данные о здоровье сотрудников (результаты тестов, данные о вакцинации), информация о заболевших коронавирусом. Она в реальном времени автоматически собирает сведения о контактах людей — для этого работникам выдают специальные брелоки. Искусственный интеллект анализирует информацию, моделирует различные сценарии распространения инфекции и выдает прогноз о количестве заболевших в следующем месяце.
Система прогнозирует количество случаев заболевания при использовании сотрудниками различных средств защиты — вакцины, масок и так далее. На основе этих данных определяется группа наибольшего риска, а также выявляются сотрудники, которые должны быть защищены в первую очередь во избежание массовой вспышки заболевания.
В результате платформа вырабатывает общую стратегию защиты коллектива и формирует индивидуальные рекомендации каждому сотруднику в рамках общей стратегии — вакцинация, изоляция, усиление масочного режима или другие меры профилактики. При этом учитываются индивидуальные ограничения сотрудников — такие, как отказ от вакцинации, противопоказания.
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