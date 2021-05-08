МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Крупный (свыше миллиарда пользователей по всему миру) мессенджер WhatsApp (принадлежит американской корпорации Facebook) не будет отключать не принявших новые условия использования мессенджера пользователей после 15 мая. Какие профессии точно исчезнут в ближайшее время

Однако, пишет издание CNET.com, "несогласные" в будущем могут столкнуться с некорректной работой и ограничением функциональности приложения.

Однако пока остается неясным, какие именно ограничения функционала приложения будут быть введены в отношении несогласных с новой политикой мессенджера пользователей.

Напомним, что WhatsApp запланировал новые правила конфиденциальности приложения ввести уже с 15 мая 2021 года.

Мессенджер хочет делиться с материнской компанией Facebook еще большим количеством данных своих пользователей: на это в новом пользовательском соглашении и пытаются "подписать" людей по всему миру, в том числе — в России.

В самом мессенджере WhatsApp объявили о введении новых правил в январе текущего года.

Как предполагалось изначально, новые правила должны были вступить в силу уже 8 февраля, но из-за широкого общественного резонанса руководство мессенджера перенесло введение новой политики конфиденциальности данных на 15 мая.