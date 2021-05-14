МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Администрация соцсети Twitter на встрече в четверг проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещенного в РФ контента и выразила готовность сделать это в приоритетном порядке, сообщило российское ведомство. Twitter расширил доступ к аудиокомнатам "Пространства"

"На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещенного в России контента. После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор уточняет, что встреча представителей Twitter Inc. с руководством ведомства состоялась по инициативе компании.

Кроме того, после 15 мая ведомство проведет проверку и примет решение о продлении замедления работы Twitter или принятии иных мер.

В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая.

"По истечению 15 мая (срок, отведённый соцсети на удаление запрещённой информации) будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер", — говорится в сообщении ведомства.