Twitter заверил Роскомнадзор в готовности удалить запрещенный контент
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Администрация соцсети Twitter на встрече в четверг проинформировала Роскомнадзор о ходе удаления запрещенного в РФ контента и выразила готовность сделать это в приоритетном порядке, сообщило российское ведомство.
"На встрече администрация Twitter проинформировала о выполнении социальной сетью требований по удалению запрещенного в России контента. После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", — говорится в сообщении.
Роскомнадзор уточняет, что встреча представителей Twitter Inc. с руководством ведомства состоялась по инициативе компании.
Кроме того, после 15 мая ведомство проведет проверку и примет решение о продлении замедления работы Twitter или принятии иных мер.
В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая.
"По истечению 15 мая (срок, отведённый соцсети на удаление запрещённой информации) будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер", — говорится в сообщении ведомства.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210514/833665490.html