МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Интернет-пираты научились обходить меморандум, обязывающий поисковики удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с запрещенным контентом. Об этом сообщает международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберпреступлений. В итоге из 6 миллионов ссылок на пиратский контент, внесенных в "черный список" в текущем году, более миллиона ссылок по-прежнему доступны в "Яндексе", говорится в исследовании компании. Group-IB представила уникальные технологии охоты на хакеров

До недавнего времени антипиратский меморандум служил эффективной защитой от нелегального контента. Однако, по данным экспертов Group-IB AntiPiracy, в последний год пираты научились оперативно отслеживать удаленные ссылки и создавать новые. В ходе их эксперимента было установлено, что из более чем 7,3 тысяч внесенных в меморандум пиратских ресурсов половина по-прежнему появляется в поисковой выдаче.

Для этого злоумышленники используют три способа: динамические URL-ссылки, смена "засвеченного" домена на домен более "глубокого" уровня, а также "мутирующие ссылки", в которых применяется как комбинация смены домена, так и URL. Последний способ на сегодняшний день является самым эффективным, указали в Group-IB.

"Новые способы обхода меморандума несут в себе риски для индустрии легального распространения видео-контента: если существующая версия меморандума будет принята в качестве законопроекта, в нем сохранятся "лазейки" для пиратского бизнеса, которые могут быть использованы для дальнейшего распространения "пиратки" через поисковую систему "Яндекса". Мы готовы к конструктивному диалогу и всесторонней помощи российскому поисковику в борьбе с этими пиратскими схемами", — заявил заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин.