МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть Clubhouse теперь стала доступна и для российских пользователей со смартфонами на Android. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Facebook создает аналог Clubhouse и запускает подкасты

Отмечается, что надпись "Clubhouse для Android стартует. Мы начнем постепенно. Вначале версия запускается в США, а затем в других англоязычных странах. После этого она станет доступна во всем остальном мире" в блоге компании появилась еще 9 мая. Однако сегодня, 21 мая, пользователи Android в России впервые заметили приложение в Google Play. Официального объяснения о выходе на российский рынок Clubhouse не делал.

Руководство компании в феврале объявило о подготовке версии приложения на операционной системе Android. До этого оно работало только на iOS.