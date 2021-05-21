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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210521/833724546.html
Популярное приложение Clubhouse вышло для Android-смартфонов в России
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Социальная сеть Clubhouse теперь стала доступна и для российских пользователей со смартфонами на Android. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Отмечается, что надпись... ПРАЙМ, 21.05.2021
clubhouse, android, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть Clubhouse теперь стала доступна и для российских пользователей со смартфонами на Android. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Отмечается, что надпись "Clubhouse для Android стартует. Мы начнем постепенно. Вначале версия запускается в США, а затем в других англоязычных странах. После этого она станет доступна во всем остальном мире" в блоге компании появилась еще 9 мая. Однако сегодня, 21 мая, пользователи Android в России впервые заметили приложение в Google Play. Официального объяснения о выходе на российский рынок Clubhouse не делал.
Руководство компании в феврале объявило о подготовке версии приложения на операционной системе Android. До этого оно работало только на iOS.