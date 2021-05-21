МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Разработкой приложения МВД РФ для борьбы с дистанционными мошенниками, которое включит в себя модуль "Антимошенник", займется ранее сотрудничавшая с ведомством компания "АМГ бизнес решения", оно будет стоить 44,9 миллиона рублей и должно быть разработано до середины февраля, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Прийти в платформу: в России появился ресурс для борьбы с мошенниками

В феврале 2021 года МВД РФ объявило тендер на разработку мобильного приложения для борьбы с дистанционным мошенничеством, которое получит доступ к базе данных мобильных телефонов пользователей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 62,9 миллиона рублей.

Согласно информации с сайта, контракт заключен с АО "АМГ бизнес решения", которое потратит на разработку 44,9 миллиона рублей. Контракт заключен в конце марта, срок исполнения — до 13 февраля 2022 года. В тендере участвовали еще две компании, предлагавшие разработку приложения за 18,5 и 55,9 миллиона рублей.

В техническом задании пояснялось, что МВД просит разработать приложение "Антимошенник", которое могло бы блокировать входящие звонки, sms и mms с телефонных номеров, сведения о которых, как о мошеннических, содержатся в официальном интернет-приложении МВД России. Приложение необходимо "в целях пресечения противоправных действий, направленных на осуществление дистанционного мошенничества", указывалось в документе.

"АМГ Бизнес решения" не первый раз сотрудничает с МВД РФ: как писала в июле прошлого года газета "Коммерсант", фирма разрабатывает для ведомства базу данных ИБД-Ф (информационная база данных федерального уровня) 2.0 для автоматизации работы полицейских. Завершить разработку она должна до кона 2023 года, стоимость работ составляет 245 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации, система должна будет автоматически получать информацию о проживающих в гостиницах, аккумулировать данные о преступниках и нарушителях, собирать сведения об аккредитации дипломатов и членов их семей, а также иметь ряд других функций.