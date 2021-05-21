МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Сообщения о том, что приложение WhatsApp станет платным, если не принять определенные условия, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель WhatsApp.

Экран смартфона со значками приложений

Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям, преимущественно пенсионерам, "письма счастья", в которых говорится, что для них мессенджер станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного смс – 0,01 евро.

"Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp", — сказал собеседник агентства.

"На протяжении последних нескольких месяцев мы работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о нашем обновлении. За это время большинство людей приняли его, и WhatsApp продолжает расти. Однако, те, кто еще не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты или функции в WhatsApp в результате обновления 15 мая. Мы продолжим напоминать этим пользователям об обновлении внутри приложения в ближайшие недели", — добавил представитель WhatsApp.

Он также отметил, что обновление не расширяет возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook и сообщения пользователей по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием. Кроме того, обновление предоставляет пользователям больше информации, а также возможность общения с компаниями в WhatsApp.