МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин уверен, что у России есть потенциал для технологического прорыва в IT-сфере, фотонике, ядерной и водородной энергетике, кабмин намерен уделять этому особое внимание. Мишустин назвал основной приоритет российского правительства

Глава кабмина в субботу выступил на просветительском марафоне "Новое знание". Отвечая на вопросы участников, он перечислил сферы, где, на его взгляд, возможны технологические прорывы. По его словам, большой задел есть, например, в области фундаментальной и клинической медицины.

"Вторым направлением назову, пожалуй, сферу IT, особенно учитывая традиционную силу России в математических дисциплинах. Здесь много возможных точек для прорыва", — заявил Мишустин.

В их числе он назвал создание систем кибербезопасности, формирование типовых программных продуктов для роботов, разработку решений для беспилотного транспорта. Премьер уточнил, что правительство видит большой потенциал в использовании таких машин не только для личных нужд граждан, но также в промышленности и при доставке грузов.

Он отметил, что важно не только развивать новые направления, но искать интересные решения в тех сферах, где Россия сейчас входит в число лидеров.

"Например, мы обладаем серьёзным потенциалом в области ядерной и водородной энергетики. И здесь также возможны прорывные результаты. Правительство, безусловно, будет уделять этим темам особое внимание", — заверил глава кабмина. В Госдуму внесли проект о представительствах IT-гигантов в России

По его словам, хорошие возможности есть в области фотоники, в том числе радиофотоники, химии и технологии биологически активных соединений для таргетной терапии. Одной из перспективных областей Мишустин назвал также квантовые вычисления и связь.

"Здесь необходимы не только IT-специалисты, но и серьёзные учёные, которые связаны с теоретической физикой. И тут у нас тоже есть своя сильная школа", — сказал премьер.

Он отметил, что кабмин готовит специальную систему управления для реализации инновационных проектов, которые имеют важнейшее государственное значение. В частности, формируется комиссия по научно-техническому развитию РФ, куда войдут представители федеральных ведомств, науки и экспертного сообщества.

"Также правительство планирует поддерживать и другие перспективные направления технологического развития. Особенно если будет высока вероятность формирования вокруг новых идей крупных, многомиллиардных рынков. России сегодня нужны прорывные продукты и услуги, к которым можно подтянуть производство и сервисы", — добавил Мишустин.