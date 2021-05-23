МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Почти все мобильные приложения ведут обработку данных о пользователях, пишет "Российская газета". Россиян предупредили о неизбежной утечке биометрических данных

Как рассказал в беседе с изданием руководитель группы развития центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев, большинство россиян или совсем об этом не подозревают, или не знают, какую именно информацию программы о них собирают и хранят на своих серверах либо в облаке.

"Уровень защиты данных у мобильных приложений, установленных из официальных магазинов, значительно выше, чем у тех, которые были скачаны из непроверенных источников. Официальные магазины приложений Google Play и Apple Store в обязательном порядке анализируют все приложения на наличие в их коде вредоносных компонентов прежде, чем разместить какую-либо программу в открытом доступе на своих площадках", — рассказал собеседник газеты.

Он отметил, что, поскольку нет гарантии, что приложения из непроверенных источников прошли хоть какую-нибудь проверку на безопасность, их не рекомендуется устанавливать. Особенно — без проверки антивирусом.

Именно в этом случае особенно высок риск утечки данных, пояснил специалист и добавил, что даже те приложения, которые прошли модерацию официальных магазинов, собирают персональные данные и информацию о пользовательской активности вполне легитимно.

"Специально для этого разработчики программ составляют пользовательское соглашение, без принятия которого человек не сможет воспользоваться приложением", — добавил он.

Такого рода соглашения содержат детальное описание тех категорий информации, которые приложение будет обрабатывать. Именно поэтому с такими документами надо ознакомиться внимательно.

"В нем также регламентируются права разработчика на использование и передачу данных третьим лицам и цели этих операций". — добавил он.