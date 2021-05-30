МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Хранить свои персональные данные на офисном компьютере достаточно опасно, пишет "Газета.ru" со ссылкой на специалиста по тестированию мессенджера Gem4me Анастасию Ильичеву. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля в июне

Как отметила эксперт, хранение своих данных на офисных компьютерах может стать лазейкой для киберпреступников. Также это несет риски и для работодателя, и для конкретного сотрудника.

"Зачастую именно человеческий фактор приводит к потере или краже важных данных — мошенники действуют через сотрудников, через их персональные данные, через почту и внешние носители. Заражение возможно даже при использовании популярных офисных приложений, например, MS Word, Excel, Acrobat Reader и так далее", — рассказала она.

По ее мнению, в настоящее время нет особых проблем в том, чтобы получить нужную информацию даже с личного смартфона человека. При этом офисный компьютер дает много информации и для работодателя, и для мошенников, и для или любой третьей стороны.

"У администраторов тем более есть доступы ко всем аккаунтам работников, а сотрудник может по ошибке переслать личную информацию бизнес-партнерам или руководству. Если в рабочем ПК такой личной информации нет, то и ошибки исключены", — отметила Ильичева.