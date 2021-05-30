Россиян предупредили об опасности хранения личных данных на рабочем ПК
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Хранить свои персональные данные на офисном компьютере достаточно опасно, пишет "Газета.ru" со ссылкой на специалиста по тестированию мессенджера Gem4me Анастасию Ильичеву.
Как отметила эксперт, хранение своих данных на офисных компьютерах может стать лазейкой для киберпреступников. Также это несет риски и для работодателя, и для конкретного сотрудника.
"Зачастую именно человеческий фактор приводит к потере или краже важных данных — мошенники действуют через сотрудников, через их персональные данные, через почту и внешние носители. Заражение возможно даже при использовании популярных офисных приложений, например, MS Word, Excel, Acrobat Reader и так далее", — рассказала она.
По ее мнению, в настоящее время нет особых проблем в том, чтобы получить нужную информацию даже с личного смартфона человека. При этом офисный компьютер дает много информации и для работодателя, и для мошенников, и для или любой третьей стороны.
"У администраторов тем более есть доступы ко всем аккаунтам работников, а сотрудник может по ошибке переслать личную информацию бизнес-партнерам или руководству. Если в рабочем ПК такой личной информации нет, то и ошибки исключены", — отметила Ильичева.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210530/833793014.html