МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рост трафика в приложении для знакомств Tinder в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2021) составил 10% по сравнению с аналогичным периодом за неделю до проведения мероприятия, показало исследование сотового оператора "Вымпелком" (Торговая марка "Билайн"), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт объяснил, как вас могут выследить через сайт знакомств

Исследование основано на данных "Билайн.Аналитика", которая выяснила, как изменилось цифровое потребление в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ. Для сравнения были выбраны дни проведения ПМЭФ (2-5 июня) и аналогичный период за неделю до мероприятия.

"Общий трафик на мессенджеры вырос примерно на 3%. Например, Telegram использовали на 6% больше, WhatsApp — на 4%, почти на 50% вырос трафик ICQ, Viber — на 18%. Кроме того, зафиксирован 10% рост трафика в приложении для знакомств Tinder", — говорится в исследовании.

Трафик в Facebook во время ПМЭФ увеличился на 5%, "ВКонтакте" — на 2%, а вот мессенджером Facebook стали пользоваться на 11% активнее, чем за неделю до форума. Видеозвонки через Facetime стали популярнее на 6%, через WhatsApp и Viber звонили на 4% больше. Использование почтовых сервисов во время форума было более интенсивным: сервисом Outlook пользовались на 15% больше, почтой Hotmail — на 6%.

Использование стриминговых сервисов для просмотра видео и прослушивания музыки также было более интенсивным, чем за неделю до проведения форума. "Популярный сервис для видеостриминга Twitch во время ПМЭФ использовался больше на 19%, музыкальный сервис Spotify — на 10%, Apple Music — на 8%, YouTube Music — на 11%, а трафик в "Яндекс Музыке" увеличился на 9%", — резюмировали авторы исследования.

Вместе с тем, играть в мобильные игры в среднем стали меньше на 13%.

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