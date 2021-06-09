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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210609/833892075.html
Google готовится к релизу уникального "гибкого" смартфона
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Первый гибкий смартфон от Google под названием Pixel Fold может увидеть свет уже в конце 2021 года. Об этом сообщает The Verge. Производство складных OLED-панелей для смартфона... ПРАЙМ, 09.06.2021
смартфон, google, samsung, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Первый гибкий смартфон от Google под названием Pixel Fold может увидеть свет уже в конце 2021 года. Об этом сообщает The Verge.
Производство складных OLED-панелей для смартфона Google компания Samsung Display начнет уже в октябре.
Отмечается, что представители Google для складной модели Pixel заказали дисплей с диагональю 7,6 дюймов, Vivo — 8 дюймов, а вот размеры экрана для Xiaomi пока неизвестны. Также отметим, что Vivo создадут смартфон, соотношение сторон экрана которого в сложенном виде имеет размеры 10,2:9.
В клиентах Samsung Display значится и компания Oppo, но они перенесли выход своего складного устройства на 2022 год, а значит изготовление экранов для них стартует позже. Этот девайс получит дизайн раскладушки с внутренним дисплеем диагональю 7,1 дюйм и внешней LTPO-матрицей на 1,5-2 дюйма. Также и представители Huawei пытались заключить соглашение с Samsung, но увы, им не удалось договориться.