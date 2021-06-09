МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Первый гибкий смартфон от Google под названием Pixel Fold может увидеть свет уже в конце 2021 года. Об этом сообщает The Verge.

Производство складных OLED-панелей для смартфона Google компания Samsung Display начнет уже в октябре. Перечислены самые выгодные для перепродажи смартфоны

Отмечается, что представители Google для складной модели Pixel заказали дисплей с диагональю 7,6 дюймов, Vivo — 8 дюймов, а вот размеры экрана для Xiaomi пока неизвестны. Также отметим, что Vivo создадут смартфон, соотношение сторон экрана которого в сложенном виде имеет размеры 10,2:9.

В клиентах Samsung Display значится и компания Oppo, но они перенесли выход своего складного устройства на 2022 год, а значит изготовление экранов для них стартует позже. Этот девайс получит дизайн раскладушки с внутренним дисплеем диагональю 7,1 дюйм и внешней LTPO-матрицей на 1,5-2 дюйма. Также и представители Huawei пытались заключить соглашение с Samsung, но увы, им не удалось договориться.