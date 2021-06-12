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2021
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Названы самые популярные тенденции в сфере интернет-торговли
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Формат маркетплейса на сегодняшний день является наиболее привлекательной моделью работы в сфере онлайн-торговли. Об этом пишет RT со ссылкой на мнение президента Ассоциации... ПРАЙМ, 12.06.2021
маркетплейс, интернет-торговля, новости, технологии, бизнес, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июня — ПРАЙМ. Формат маркетплейса на сегодняшний день является наиболее привлекательной моделью работы в сфере онлайн-торговли. Об этом пишет RT со ссылкой на мнение президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, которое он высказал в интервью информационной компании.
Соколов подчеркнул, что в целом "этот вопрос достаточно сложный, так как сфера интернет-торговли стремительно меняется, молниеносно подстраиваясь под вызовы реальности". Соответственно, в настоящее время не существует единственно верной модели работы.
"Возможно, формат маркетплейса сейчас наиболее привлекательный, поскольку потребители хотят получить всё сразу и в одном месте, но при этом мы видим успешные примеры работы и нишевых магазинов, и омниканальных компаний. E-commerce сегодня — вообще очень живой организм, определённо, за ним большое будущее", — считает Соколов.
Напомним, что ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавируса объём онлайн-продаж товаров массового потребления в России вырос в 2,3 раза, при этом доля интернет-покупок в общем обороте розничной торговли увеличилась вдвое и достигла 10%.