МОСКВА, 12 июня — ПРАЙМ. Формат маркетплейса на сегодняшний день является наиболее привлекательной моделью работы в сфере онлайн-торговли. Об этом пишет RT со ссылкой на мнение президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, которое он высказал в интервью информационной компании.

Соколов подчеркнул, что в целом "этот вопрос достаточно сложный, так как сфера интернет-торговли стремительно меняется, молниеносно подстраиваясь под вызовы реальности". Соответственно, в настоящее время не существует единственно верной модели работы. Россияне назвали онлайн-оплату обязательным условием хорошего шопинга

"Возможно, формат маркетплейса сейчас наиболее привлекательный, поскольку потребители хотят получить всё сразу и в одном месте, но при этом мы видим успешные примеры работы и нишевых магазинов, и омниканальных компаний. E-commerce сегодня — вообще очень живой организм, определённо, за ним большое будущее", — считает Соколов.

Напомним, что ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавируса объём онлайн-продаж товаров массового потребления в России вырос в 2,3 раза, при этом доля интернет-покупок в общем обороте розничной торговли увеличилась вдвое и достигла 10%.