МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что очень рассчитывает на налаживание борьбы с киберпреступностью вместе с американскими партнёрами, сообщается на сайте Кремля. Байден рассказал о возможных сферах сотрудничества России и США

"О совместной работе в киберпространстве, о предотвращении неприемлемых каких-то действий со стороны киберпреступников точно можно договариваться. Мы очень рассчитываем на то, что нам удастся наладить этот процесс вместе с американскими партнёрами", — приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.

В то же время Президент России Владимир Путин заявил, что если НАТО объявила киберпространство сферой боевых действий, то это значит, что они что-то там планируют и готовят, сообщается на сайте Кремля.

"Если НАТО объявила о том, что киберпространство ‒ это сфера боевых действий, то, значит, они чего-то там планируют, чего-то там готовят. Конечно, это не может не вызывать у нас беспокойства", — приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.

Владимир Путин дал обширное интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу перед саммитом с президентом США Джо Байденом, который пройдет 16 июня в Швейцарии.