МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. К 2031 году ежегодные убытки мировой экономики от хакеров-вымогателей могут вырасти до $265 миллиардов, пишет газета "Известия" со ссылкой на подсчет аналитической компании Cybersecurity Ventures.

"Для наглядности: Илон Маск оценивает бюджет программы начала колонизации Марса (проект Mars One) минимум в $6 миллиардов", — пишет издание.

Это означает, что самые амбициозные космические программы обойдутся человечеству дешевле, чем урон, наносимый киберпреступниками.

Подсчеты компании включают не только расходы атакованных компаний:

на выкупы,

растущие страховые взносы,



оплату работ киберкриминалистов,



восстановление систем и другие факторы.

Как отмечают большинство опрошенных изданием экспертов, количество атак и убытки от деятельности программ-вымогателей действительно растут очень быстро.

В то же время некоторые специалисты не исключают, что реальный ущерб может быть даже больше, чем прогнозируют аналитики.

"Любые оценки такого рода весьма условны. Официально подсчитать число атак или общий ущерб невозможно. Мы вынуждены довольствоваться теми цифрами, которые предоставляют частные компании, оперирующие ограниченным объемом данных. В основном от своих собственных клиентов и партнеров. То есть правильнее будет сказать, что оценки Cybersecurity Ventures наверняка ниже реальных", — прокомментировал глава "Интернет-розыск" Игорь Бедеров.