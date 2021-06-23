МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе интернет-сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки

"Для обеспечения защиты прав российских граждан Роскомнадзор направил в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса, осуществляющем сбор и обработку данных, поскольку информация об администраторе такого ресурса в Реестре операторов персональных данных отсутствует", — сообщили в Роскомнадзоре.

"Данная информация необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных. Также Роскомнадзор уведомил компанию Google о необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан", — добавили в ведомстве.

Служба указывает, что на основании обращения гражданина была проведена оценка доводов заявителя. "Сервис "Умное голосование" собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах и ФИО", — отметили в Роскомнадзоре.

"Интернет-ресурс нарушает российское законодательство в сфере персональных данных. В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных. Факт утечки базы данных, зарегистрированных на интернет-ресурсе российских граждан, подтверждался ранее его организаторами", — добавили в пресс-службе.