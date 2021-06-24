МАДРИД, 23 июн – ПРАЙМ. Основатель компании McAfee Джон Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании, сообщает газета País со ссылкой на источники в полиции. В США рассказали, как вычисляют хакеров из России

В среду стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в неуплате налогов.

Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации.

В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".

Как сообщает País, Макафи покончил с собой в тюрьме в Барселоне, он был найден в своей камере. Медики пытались провести реанимацию, но спасти его не смогли. Тюрьма, где он находился c момента ареста, расположена в муниципалитете Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония).

Выступая в ходе слушаний об экстрадиции, Макафи, которому 75 лет, заявлял, что если его выдадут США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".

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