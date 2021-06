МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал новые административные протоколы в отношении Telegram, Twitter, Google и Facebook за неудаление запрещенного контента, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд 28 июня зарегистрировал три административных протокола в отношении Telegram Messenger Inc., два протокола в отношении Twitter Inc., два протокола в отношении Facebook Inc.", — рассказал собеседник агентства. По каждому из них компаниям может быть назначен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Еще три административных протокола зарегистрированы в отношении Google LLC, по ним компании грозят штрафы на общую сумму до 12 миллионов рублей.