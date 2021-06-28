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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210628/834051367.html
Telegram и Google грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента
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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал новые административные протоколы в отношении Telegram, Twitter, Google и Facebook за неудаление... ПРАЙМ, 28.06.2021
twitter, google, telegram, суд, facebook, штраф, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал новые административные протоколы в отношении Telegram, Twitter, Google и Facebook за неудаление запрещенного контента, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд 28 июня зарегистрировал три административных протокола в отношении Telegram Messenger Inc., два протокола в отношении Twitter Inc., два протокола в отношении Facebook Inc.", — рассказал собеседник агентства. По каждому из них компаниям может быть назначен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Еще три административных протокола зарегистрированы в отношении Google LLC, по ним компании грозят штрафы на общую сумму до 12 миллионов рублей.