МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Хакеры атакуют прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире одна из ведущих Екатерина Березовская. Путин считает, что Россия адаптировалась к санкциям

"Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получалась с Еленой Владимировной Калининой (из Новокузнецка — ред.). Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки", — сказала ведущая.

"Шутите? Серьезно?" — отреагировал президент, добавив, что "оказывается, есть кузбасские хакеры".

В ходе прямой линии организаторы мероприятия не смогли наладить беспроблемную связь с жительницей Кузбасса, которая хотела рассказать президенту о проблемах с ремонтом в детском саду-школе своей внучки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил наличие атак.

"DDoS. Пока неясно откуда", — сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли установить, откуда идут атаки и насколько их много.

Программа началась в 12.07 мск, количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 миллионов. Их продолжают принимать и сейчас.