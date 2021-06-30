МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор в 2021 году заблокировал или удалил 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, кроме того, ограничил доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ведомство обратилось к администрациям соцсетей с просьбой оперативно удалять подобные фейки. Путин высказался о проблеме поддельных справок по COVID

"Всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест", — сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.

"Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет", — добавили в пресс-службе. Эксперты рассказали об опасности фальшивых QR-кодов

В свою очередь, продолжили в ведомстве, распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.

В Роскомнадзоре также напомнили, что что с 1 февраля 2021 года на соцсети была возложена обязанность самостоятельно выявлять и оперативно блокировать противоправную информацию.

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.