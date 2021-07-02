Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Криминальный бизнес хакеров устроен также, как и обычный и существует давно, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Криминальный бизнес устроен также, как и обычный. У преступников есть своя экономика", — рассказал он.
Так, например, по его словам, группа хакеров делает вирус, но сами его не запускают, они им торгуют. Покупатель заражает тысячу компьютеров по миру и дальше продаёт доступ к заражённым компьютерам.
"Киберпреступная экономика существует давно. Одних арестовывают, они исчезают — появляются новые хакеры. Все это бурлит и кипит", — отметил Касперский.
"Более того, если идти в даркнет, там можно найти целые бизнес-истории. Там есть вакансии, различные услуги, даже скидки постоянным клиентам. Ведутся разборки, если кто-то кому-то не заплатил за проделанную работу", — добавил он.
Полное интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10:00 мск.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210702/834091488.html