МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Криминальный бизнес хакеров устроен также, как и обычный и существует давно, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"Криминальный бизнес устроен также, как и обычный. У преступников есть своя экономика", — рассказал он.

Так, например, по его словам, группа хакеров делает вирус, но сами его не запускают, они им торгуют. Покупатель заражает тысячу компьютеров по миру и дальше продаёт доступ к заражённым компьютерам.

"Киберпреступная экономика существует давно. Одних арестовывают, они исчезают — появляются новые хакеры. Все это бурлит и кипит", — отметил Касперский. Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков

"Более того, если идти в даркнет, там можно найти целые бизнес-истории. Там есть вакансии, различные услуги, даже скидки постоянным клиентам. Ведутся разборки, если кто-то кому-то не заплатил за проделанную работу", — добавил он.

Полное интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10:00 мск.