МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам в среду заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"Отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За 2020 год рост составил 3,5 раза", — сказал Храмов, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.

Он также напомнил, что за последние 5 лет существенно выросло общее число компьютерных преступлений — с 65 тысяч до 510 тысяч. Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты

"Такие преступные деяния наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам. Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков", — отметил замсекретаря Совбеза.