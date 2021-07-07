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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210707/834133736.html
Опасных кибератак на Россию за год стало в 3,5 раза больше, указал Совбез
Технологии
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Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам в среду... ПРАЙМ, 07.07.2021
совбез рф, россия, кибербезопасность, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам в среду заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.
"Отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За 2020 год рост составил 3,5 раза", — сказал Храмов, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.
Он также напомнил, что за последние 5 лет существенно выросло общее число компьютерных преступлений — с 65 тысяч до 510 тысяч.
"Такие преступные деяния наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам. Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков", — отметил замсекретаря Совбеза.