МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Китайская Xiaomi во втором квартале впервые в своей истории заняла второе место в мире по поставкам смартфонов с долей 17%, говорится в исследовании компании Canalys.

"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес. Например, его поставки увеличились более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе", — отметил менеджер по исследованиям Canalys Бен Стэнтон.

Лидером по поставкам в минувшем квартале была южнокорейская Samsung, на долю которой пришлось 19% отгруженных смартфонов. Apple заняла третье место с долей в 14%, а Vivo и Oppo замыкают пятерку лидеров. Чистая прибыль Alcoa в первом полугодии составила $484 миллиона

В целом, по оценке Canalys, во втором квартале 2021 года мировые поставки смартфонов увеличились на 12%.

Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.