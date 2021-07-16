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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210716/834215420.html
Xiaomi впервые в истории обогнала Apple по поставкам смартфонов
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Китайская Xiaomi во втором квартале впервые в своей истории заняла второе место в мире по поставкам смартфонов с долей 17%, говорится в исследовании компании Canalys. "Xiaomi... ПРАЙМ, 16.07.2021
xiaomi, новости, технологии, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Китайская Xiaomi во втором квартале впервые в своей истории заняла второе место в мире по поставкам смартфонов с долей 17%, говорится в исследовании компании Canalys.
"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес. Например, его поставки увеличились более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе", — отметил менеджер по исследованиям Canalys Бен Стэнтон.
Лидером по поставкам в минувшем квартале была южнокорейская Samsung, на долю которой пришлось 19% отгруженных смартфонов. Apple заняла третье место с долей в 14%, а Vivo и Oppo замыкают пятерку лидеров.
В целом, по оценке Canalys, во втором квартале 2021 года мировые поставки смартфонов увеличились на 12%.
Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.