МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники теперь заманивают доверчивых россиян с помощью сайтов, похожих на ресурсы с промокодами. Там мошенники предлагают кешбэк в размере 50% при переводе с карты на карту на суммму от 3 тысяч рублей и получают данные банковских карт и коды для подтверждения операции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование In4security. По данным компании, сейчас в сети насчитывается более 100 доменов, использующих слово promokod.

Выявлен новый вид мошенничества, который крадет данные мобильного банка

По данным In4security, схема встречается на сайтах zapromokod.ru и promokodon.ru.

Эксперты опасаются, что схема будет успешной, поскольку людей всегда интересуют скидки, а предложение выглядит реалистично.

"Всплеск популярности сайтов с купонами и промокодами был около десяти лет назад, но и сегодня заинтересованность пользователей в них высока, а новые или высокомаржинальные компании рассматривают этот механизм для привлечения клиентов", — отметил в беседе с изданием исполнительный директор "Оборот.ру" Иван Кургузов. По его мнению, популярность подобных сайтов стабильна, потому что они апеллируют к базовым страстям человека.

Другой собеседник Phishman Алексей Горелкин указывает, что схема с промокодами рассчитана на тех, кто уверен, что бесплатный сыр существует и его можно забрать безнаказанно.

"Новая схема интересна тем, что комбинирует несколько способов введения граждан в заблуждение: это и знакомые многим купоны, и страничка Сбербанка для ввода кода из СМС", — цитирует газета сооснователя проекта StopPhish Юрий Другач.