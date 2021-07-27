МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск обрушился с критикой на Apple в ходе телефонной конференции, посвященной квартальным доходам его компании. Об этом сообщает CNBC. Чистая прибыль Tesla Илона Маска впервые превысила 1 миллиард долларов

Маск обвинил Apple в том, что компания использует в своих батареях больше кобальта, чем Tesla, выразив предположение, что они почти полностью состоят из него, в то время как в батареях его компании содержится всего лишь 2% этого элемента.

Сейчас Apple не конкурирует с Tesla напрямую, однако, как упоминал до этого Reuters, в 2024 году компания планирует начать производство собственных беспилотных электромобилей. По данным агентства, Apple работает над проектом, получившим название Project Titan, с 2014 года. C тех пор Titan переманил несколько инженеров и менеджеров из Tesla, а руководитель проекта Дуг Филд вернулся в Apple в 2018 году после пяти лет работы в компании Маска.

Напомним, что кобальт — ключевой элемент для производства аккумуляторов, на которых работает не только вся современная электроника, но и электромобили. В последние годы СМИ и правозащитники обратили внимание на проблему получения химического элемента. 60% этого металла добывают в Демократической Республике Конго. При добыче кобальта нарушаются условия труда и права человека, на шахтах работают дети. В 2019 году Apple вместе с Tesla и другими крупными технологическими компаниями были названы ответчиками по иску о нарушении прав человека.