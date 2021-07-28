МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Аэротакси в России появится через 3-4 года, такое мнение в интервью РИА Новости высказал руководитель рабочей группы рынка "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

"Примерно два года назад мы насчитали 117 подобных проектов в мире. Я думаю, что первыми в России появятся беспилотные такси вертолетного типа. Здесь мои надежды связаны с машиной ВРТ-500 "ВР-Теха". Есть ряд других предложений, в том числе, компаниями НТИ выдвинуто не меньше 5-7 проектов. Думаю, что технически, особенно на вертолетной основе, такие аэротакси могут появиться через 3-4 года", — сказал Жуков.

Он отметил, что создание нового поколения беспилотных или опционально пилотируемых авиасистем, включая аэротакси самолетного типа, инфраструктуры, потребует не менее 3-5 лет. На этом рынке будут разные игроки — известные разработчики и производители, сетевые объединения малых инновационных фирм, неожиданные участники, например, IT-компании.

По мнению Жукова, аэротакси в первую очередь появится в Подмосковье и сначала будут относиться к дорогому сегменту. "По мере развития технологий, появления новых производителей и серийности — перейдет в массовый сегмент. Поездки, безусловно, останутся немного дороже, чем на наземном такси, может, на 30%. Зато будет быстрее", — пояснил он. Назван срок, когда дроны начнут доставлять грузы на балконы россиян

Жуков также рассказал, как может быть обеспечена безопасность пассажиров беспилотного такси: например, его можно оборудовать системой аварийной посадки, на парашютах, капсулой, в которой пассажиры смогут эвакуироваться. Могут быть организационные решения — полеты над выделенными зонами, в стороне от домов, дорог, вдоль дорог.

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