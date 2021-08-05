МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" на платформе "Дзена" запустил собственную ленту коротких видео продолжительностью менее одной минуты, сообщили в пресс-службе сервиса. По сути, компания создает аналог соцсети TikTok.

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"Теперь в приложении "Яндекс" доступна бесконечная лента коротких видео от блогеров "Яндекс.Дзена". Ее можно смотреть по отдельному табу "Ролики": кликнув на него, пользователь попадет в ленту с полноэкранными видеороликами. В "Ролики" можно попасть и из основной рекомендательной ленты "Яндекс.Дзена", — говорится в сообщении компании.

Формат коротких виде стал популярен с появлением соцсети TikTok. До "Яндекса" успех TikTok захотел повторить Facebook в 2020 году, запустив сервис коротких видео Instagram Reels. Также в прошлом году подобный сервис стал тестировать Google (YouTube Shorts).